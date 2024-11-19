《運籌帷幄－梁業豪》美股調整過後，還應繼續買美股？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。很多人說：「港股市場近來很悶：內地股市仍無起色，美股則從高

位顯著回落，候低買入美股應屬上算。」另一方面，亦有人說：「股王巴菲特在不斷地增持現金

，應正為美股大跌市進行部署，買入港股或內地股市的勝算較高。」本欄認為，除非中美關係出

現重大改善，即使中東的緊張局勢放緩，俄烏戰事停頓，美股仍會處於中長期相對強勢。



若本周美股繼續反覆下跌，我們應假設美股的短期調整已經正式開始。本年底前美國進一步

減息的幅度有多大，以及特朗普於上任前的言論，都會影響美股進入中期調整的機會。巴菲特預

期的，當然並非中期調整，而是長期調整，甚至長期新跌浪，但於本年內出現的可能性不大。換

言之，若美股進一步下跌，反而會是短線投機者候低入市造好圖利的良機。資金分配方面，筆者

認為宜平均投放於上述三個股市上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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