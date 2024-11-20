《運籌帷幄－梁業豪》港股其實已跌抵中期重要支持位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。港股嘗試進一步反彈，可惜恒指與恒指期貨均無法升越本周一

（１８日）高位，形成超短期「一浪高於一浪」的向好局勢。具經驗的投資者都知道，若今天

（２０日）仍不見市況往上突破，反彈浪便很難運行下去，好友須提防跌幅會擴大。至於進一步

萎縮的大市交投量，則反映出早前好淡激烈的戰況已經結束。換言之，早前三個重大不明朗因素

揭盅後，港股已經找到市場平衡點。



依然留於市場內，或近日才入市進行部署者，應在等待下一個單邊市況的出現，雖則這不像

會於短期內發生。平心而論，大市已經跌抵中期重要支持位。確實具備正式掉頭回升的條件。無

奈這只屬於技術分析的結果，投資氣候根本上完全未配合轉角市的出現。本欄認為，需多看兩、

三個交易日，判斷得到淡友大戶無意再攻後，投機者才可考慮入市造好圖利。當然，套利目標方

面，初期不應放得太高；待形勢確認已經轉好後，才作考慮。《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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