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20/11/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股其實已跌抵中期重要支持位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。港股嘗試進一步反彈，可惜恒指與恒指期貨均無法升越本周一
（１８日）高位，形成超短期「一浪高於一浪」的向好局勢。具經驗的投資者都知道，若今天
（２０日）仍不見市況往上突破，反彈浪便很難運行下去，好友須提防跌幅會擴大。至於進一步
萎縮的大市交投量，則反映出早前好淡激烈的戰況已經結束。換言之，早前三個重大不明朗因素
揭盅後，港股已經找到市場平衡點。
　
　　依然留於市場內，或近日才入市進行部署者，應在等待下一個單邊市況的出現，雖則這不像
會於短期內發生。平心而論，大市已經跌抵中期重要支持位。確實具備正式掉頭回升的條件。無
奈這只屬於技術分析的結果，投資氣候根本上完全未配合轉角市的出現。本欄認為，需多看兩、
三個交易日，判斷得到淡友大戶無意再攻後，投機者才可考慮入市造好圖利。當然，套利目標方
面，初期不應放得太高；待形勢確認已經轉好後，才作考慮。《經濟通及交易通首席顧問　梁業
豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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