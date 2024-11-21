《運籌帷幄－梁業豪》科技股可維持相對強勢，有條件支持大市回升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。上周五（１５日）港股創了短期跌浪新低，但至今已連續三個交易

日好友成功守穩於其上。這雖代表港股下跌動力沒有進一步增大，卻不足以證明上升動力已經增

強。須知只有於上升動力變得明顯大於下跌動力時，市況才具條件結束跌浪，轉為往上發展。大

家應留意到，於各主要板塊中，科技股的相對表現最強，原因當然為於大市反覆向淡時，大戶買

家的低吸對象主要為科技股。



根據經驗，當大市正式回升時，科技股可維持強勢，為持貨者帶來更大的利潤。不明此道者

會認為，於大市正式轉好後，原本表現相對較差的股票會有更多追落後的買盤支持，令股價有較

大的升幅。但他們忘記了原本表現相對較強的股票，因持貨者為已錄得帳面利潤，而又沒有急於

沽貨套利的大戶；而非如前者一直錄得帳面虧損，勢必趁股價跟隨大市回升時沽貨計數的散戶。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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