《運籌帷幄－梁業豪》好淡難分，應多作觀望

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。恒指連續三個交易日未能升越本周一（１８日）高位１９７８１，

確認超短期「一浪高於一浪」的向好形勢。巿況所見，好淡雙方均收斂了攻勢，大巿交投量顯著

縮減，港股須待出現新巿場消息後，才具條件呈現突破。至於突破的力度，則須視乎消息的利好

╱利淡程度而定。平心而論，大巿向上和向下突破的機會相若，我們應觀察日線圖上各主要技術

分折指標會否於稍後陸續轉好。１１月份尚餘交易日不多，下月份又有聖誕節假期，大戶有可能

暫時按兵不動，觀察美息會否進一步下跌，以及特朗普上場後的政局變化。作為散戶投資者，當

然不應貿然獨自中長線入巿增持現貨冒險。其實，於巿況處於好淡難分的階段時，只動用約一半

資金應巿屬於進可攻，退可守的最佳策略。當然，於特朗普上場前，我們應加倍留意大戶於期貨

、期權巿場內的部署，了解他們對後巿的取向。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

