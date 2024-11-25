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25/11/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》料淡友會嘗試將港股進一步推低

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。史上首次洲際彈道導彈用於實際戰爭，俄羅斯藉此向西方國家發出
警告，令俄烏局勢變得緊張。另一方面，明年１月特朗普上任後，勢必立即將中國入口貨品的關
稅大幅調高至六成至１００％；即使分段執行，亦令投資者憂慮美國通脹會上升，美息轉跌為升
。若今天（２５日）不見好友大戶積極入市，恐怕本月底前淡友大戶會不斷地找尋將港股推往更
高水平的機會。
　
　　客觀而言，由於現時短期形勢顯著向淡，中期形勢亦已變得偏淡，投資者宜以候高造淡為主
，投資者則應多作觀望，並須留意減持現貨的需要，本周四（２８日）為１１月份期貨，期權到
期日，若無新利好消息出現，大市將易跌難升。此外，１２月假期較多，一般只有一、兩個機會
讓好友重奪市場控制權；若他們未能好好把握這些機會，中長期後市將不容樂觀。《經濟通及交
易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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