《套期保值－蕭猷華》恒指料下試１９０００，惟下跌空間有限

《套期保值》上周，港股受外圍因素影響，俄烏戰事升級，地緣政治風險的擔憂上升。此外

，特朗普提名其內閣成員多為對華強硬派，投資者對於未來中美政策的走向感到不安，資金流入

美元，人民幣下跌，對Ａ股、港股皆不利，恒生指數全星期下跌１９７點。



＊俄烏戰事對港股衝擊有限＊



當大家預期特朗普上任後，將會盡快平息俄烏戰事之際，拜登突然允許烏克蘭用美國、英國

製導彈攻擊俄羅斯。與此同時，普京簽署法令，降低使用核武門檻。這段美國總統交接空窗期，

亦是俄烏戰事不斷升級的危險期。不過，筆者認為俄羅斯不會在特朗普上任前，將戰爭提升到一

個不可收拾的程度。環球股市對俄烏局勢升級沒有太大反應，有恐慌指數之稱的ＶＩＸ期貨仍然

在３個月低位徘徊。



另一方面，港股近日下跌，都受到特朗普潛在對中國大幅加徵關稅的影響。特朗普的競選承

諾是將中國入口貨提升６０％關稅，筆者認為機會不大，因為他上一任期的貿易談判伎倆，是先

把「叫價」提高，然後再談判。而且，實際上加徵６０％是不可能的，因關稅成本會轉嫁消費者

，大幅推高美國通脹。因此，較大可能是從現在的１３％關稅提升至２５％左右。



誠然，市場對外圍風險因素保持警惕，加上內地早前的刺激政策成效有待顯現，短線恒指或

下試１９０００點。不過，筆者維持上星期看法，除非有更大的利淡消息，否則恒生指數跌穿９

月２３日１８２４７點的機會甚微，即內地公布重磅政策組合拳前夕水平。《信誠證券投資服務

董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

