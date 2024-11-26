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26/11/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》須開始提防恒指跌向１８０２１

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和６５％
，局勢則分別屬於向淡和顯著向好。雖然美股表現相若，昨天（２５日）港股依然了無起色，走
勢先升後倒跌，情況實在教人憂心。恒指中期重要關口１９３６２從支持位變為阻力位後，淡友
大戶的再攻目標自然為自８月６日低位１６４４１起升幅的０﹒６１８倍量度跌幅目標
１９０３９；昨天指數曾低見１９１０２，算是非常接近。理論上，好友有條件於１９０３９附
近發動大型反攻。
　
　　但若他們依然不思進取，下站跌浪目標價須看自１月２２日低位１４７９４起升幅的
０﹒６１８倍量度跌幅水平１８０２１，代表港股將有很大的再跌空間。作為短線投機者，可於
即巿圖形勢有跡象正式轉好時，候低小注入巿造好圖利，但須嚴守止蝕。至於中線投資者，因
ＷＢＩ－ＳＴ已跌至－１，宜略為減持現貨，而長線投資者宜可按兵不動，靜觀其變。港股投資
氣候尚屬差劣，十分需要來自內地利好消息的刺激，投資者只得耐心等候。《經濟通及交易通首
席顧問　梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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