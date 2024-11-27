《運籌帷幄－梁業豪》最新港股投機╱投資策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和６５％，

局勢則分別屬於向淡和顯著向好。本周一（２５日）晚傳來以色列與黎巴嫩即將達成停火協議，

美股進一步上揚，原本為昨早（２６日）港股好友大舉反攻的好機會。可惜我們看不到大市顯著

裂口高開，充份證明好友無力反擊或不急於反擊。平心而論，港股已跌抵中期重要阻力位附近，

只要有利好消息出現，很容易便可展開大幅的反彈。若好友依然無心戀戰，我們便須退至下站中

期重要支持位附近。



於中期形勢轉淡後，不但中線投資者須減持現貨，連長線投資者亦要開始留意這個需要。短

線投機方面，伺機入市持好倉圖利的值博率雖逐漸上升，圖表訊號完全不支持我們入市行動。最

低限制，須待日線圖上有兩個主要技術分析指標成功轉好後，才依小時圖訊號指示，動用小注偷

步入市；但若不見第三個主要技術分析指標轉好，便應多作走位，不貿然加注圖利。《經濟通及

交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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