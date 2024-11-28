《運籌帷幄－梁業豪》等待恒指日線圖ＳＴＣ正式轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和６５％，

局勢則分別屬於向淡和顯著向好。近日港股表現先跌後穩，恒指暫見低位１９０５４。陰陽燭日

線圖上，保歷加通道底部支持仍在急速下移中，令指數難以顯著回升。今天（２８日）為１１月

份期貨、期權到期日，明天（２９日）則為１１月份場外股票期權到期日，若無新利好消息刺激

，估計大市將繼續橫行發展，無力突破。但本欄相信，港股已跌近短期跌浪底。



至於是否已跌近中期跌浪底，我們需觀察大市回升時好友大戶的進攻態度，才能判斷。客觀

而言，ＳＴＣ的％Ｋ和％Ｄ均曾跌進極度超賣區內，但其後％Ｋ升回了％Ｄ之上；一方面證明短

線淡友依然控制了局勢，另一方面，則反映市況具備掉頭回升的條件。然而，於跌浪的最後階段

，跌幅可以急速擴大，然後才於ＳＴＣ轉好的支持下，以單日轉向或雙日轉向的姿態回升。於此

情況下，建議投機者與投資者均雖維持按兵不動，只從旁觀戰的應市態度。《經濟通及交易通首

席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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