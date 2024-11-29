《運籌帷幄－梁業豪》中期形勢確實令人憂心

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於向淡和向好。恒指於日線圖上橫行了一段時間後，市況往下突破，

情況確實令好友感到憂心。但因指數已跌抵中期重要支持位，加上有利好消息配合，本周三

（２７日）市況呈現反彈，份屬正常。短期形勢尚屬偏淡，但正欲轉為偏好；而本欄更關心的，

為中期形勢會否正式轉為顯著向淡。相信大家都明白，若指數進一步下跌，情況將對中線好友十

分不利。



陰陽燭周線圖上，本周最終若能錄得陽燭，將可略為穩定好友的應市信心。ＭＡＣＤ很大機

會發出「牛熊」沽空訊號，若連保歷加通道中軸支持也失守，五個主要技術分析指標將告全部利

淡，令長期形勢亦會轉弱。昨早（２８日）淡友大戶甫開市即發動攻勢，明顯屬於期貨、期權到

期日的正常現象；唯望他們於下周一（２日）會撤軍，令港股的下跌動力大為下降。《經濟通及

交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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