《運籌帷幄－梁業豪》本月需打穩基礎，別讓淡友大戶下月有機可乘

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。恒指陰陽燭日線圖上，昨天（１２日）錄得的陽燭阻止了連續第三

支陰燭出現，指數的跌勢算是暫告喘定。此外，全日高位與低位同步上移的情況證明好友於實力

上佔優，惟不短的手部反映出淡友阻止市況回升的決心。近日港股大市於美國聯儲局舉行議息會

議前找到支持展開反彈；至於本周市況的升跌亦獲交投量變化配合，屬於有利短期後市的現象。



須知港股長期形勢早已轉好，中期形勢則尚屬偏淡，後市發展模式有兩個：（一）若短期形

勢多次轉好，最終仍未能令中期形勢轉好，長期形勢將告逐漸轉弱，對明年首季市況非常不利；

（二）中期形勢成功轉好，令長期向好的形勢變得穩固，明年首季市況可看高一線。大家不要忘

記，下月港股投資者需面對特朗普上台的不明朗因素，大市若不先打穩基礎，淡友大戶便會有機

可乘。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

