  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

13/12/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本月需打穩基礎，別讓淡友大戶下月有機可乘

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。恒指陰陽燭日線圖上，昨天（１２日）錄得的陽燭阻止了連續第三
支陰燭出現，指數的跌勢算是暫告喘定。此外，全日高位與低位同步上移的情況證明好友於實力
上佔優，惟不短的手部反映出淡友阻止市況回升的決心。近日港股大市於美國聯儲局舉行議息會
議前找到支持展開反彈；至於本周市況的升跌亦獲交投量變化配合，屬於有利短期後市的現象。
　
　　須知港股長期形勢早已轉好，中期形勢則尚屬偏淡，後市發展模式有兩個：（一）若短期形
勢多次轉好，最終仍未能令中期形勢轉好，長期形勢將告逐漸轉弱，對明年首季市況非常不利；
（二）中期形勢成功轉好，令長期向好的形勢變得穩固，明年首季市況可看高一線。大家不要忘
記，下月港股投資者需面對特朗普上台的不明朗因素，大市若不先打穩基礎，淡友大戶便會有機
可乘。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處