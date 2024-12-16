《運籌帷幄－梁業豪》中美關係難望明顯轉好，惟或已過份反映

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。近年每次內地公布救經濟、救樓市或救股市的措施，內地股市與港

股均只能作出非常短暫，且升幅有限的向好反應。投資者或會感到奇怪，中央明知道救市措施的

內容與規模不能挽回投資者的信心，為何不想些好的辦法，立即救市呢？須知股市被淡友大戶完

全控制後，要成功救市，便需花費更大的氣力。



中美貿易戰乃當前最大的利淡因素，下月特朗普上台後，情況料會變得更差。上周四（１２

日）收市後外國傳媒報道中國會將人民幣貶值，以應付美國加徵關稅；但筆者認為，人民幣的貶

值空間有限（不能忽視貶值對資產價格的影響），難以抵銷關稅加幅的不利影響。況且，將人民

幣貶值後，美國可以進一步加徵關稅，以達到打擊中國貨品入口的效果。短期內若見港股有力再

升，應為當前市況已過份作出反映，處於偏低水平所致。中美關係明顯轉好，於現階段實屬奢望

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

