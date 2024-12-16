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16/12/2024 09:48

《套期保值－蕭猷華》恒指區間波幅上移

　　《套期保值》國家主席習近平上周一（９日）在中央政治局會議上表示，要實施更加積極的
財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，穩住樓市股市，刺激港股當日下午急升，上
周二（１０日）上午恒指更一度升穿２１０００點。市場憧憬有政策出台，股市應聲急彈；不過
，具體數字暫未公布，市場有點失望，股市打回原形。
　
　　中央經濟工作小組會議完結，並未提供更多關於刺激措施的具體資訊和規模。恒指由上周二
高位回落近千點，是預期之內。從長線來看，目前內地經濟面對的風險，包括人民幣走弱、消費
下滑、公司盈利壓力、美國政府對華立場和關稅戰的可能性，令投資者變得謹慎。不過，今次中
央經濟小組會議釋出的政策大框架，特別提出了穩住樓市、股市和適度寬鬆貨幣政策，過往是少
見的。
　
　　展望後市，恒指突破１９７００點阻力後，現成為支持，恒指區間幅度上移，短線支持位在
１９７００點，阻力在２１０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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