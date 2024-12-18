《運籌帷幄－梁業豪》選股時須考慮的因素

《運籌帷幄》投資者選股時，有很多因素是需要考慮的。最多人關注的，是股價的走勢。散

戶投資者習慣於跌市中，持有錄得帳面虧損的股票不放，只作觀望，於升市中卻一窩蜂地高價追

買。很多人都有一個錯誤的想法，以為於大市的升勢出現後，找尋落後股作投資的做法最為可取

。他們認為，相同業務類別的股票中，股價的升跌幅應該相若。即使最終會有差距，短期而言，

亦應有接近的時刻。以兩隻業務類別相同，盈利能力相若的股票為例，若大市上升１０％的時候

，股票Ａ錄得１２％的升幅，股票Ｂ卻只報升３％，不少散戶投資者會認為股票Ｂ有較高的投資

價值。



股票Ａ和股票Ｂ間出現１２％－３％＝９％的升幅差距，並不代表股票Ｂ的升幅很快便可擴

大至１２％。其實，出現如此大的升幅差距，多顯示一些非常利好股票Ａ或非常利淡股票Ｂ的消

息已經出現，又或其中一隻股票的相關上市公司在盈利前景上出現了基本的變化。強者愈強，弱

者愈弱。常見的現象，是股票Ｂ的升幅擴大至１２％的時候，股票Ａ的升幅同步累積至１２％＋

９％＝２１％，甚至更大。又假若大市回挫，股票Ｂ轉升為跌，錄得３％的跌幅，股票Ａ的升幅

縮窄至只得７％，我們於大市的調整期完結時，吸納的股票仍應為相對地處於強勢的股票Ａ，而

非股票Ｂ。過了一段時間後，大家可能會發現兩隻股票間的價格差距會愈來愈闊，持有股票Ａ始

終較為上算。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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