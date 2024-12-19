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19/12/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》比較股票投資價值

　　《運籌帷幄》中、長線投資者會十分注重參考上市公司的市盈率，因眾所周知，欠缺盈利增
長的支持，股價是很難持續上揚的。評估上市公司盈利能力的時候，一般投資者會參考其過往業
績的公布，看看公司每年的股東應佔溢利有多少。若只拿兩間公司的股東應佔溢利作直接比較，
我們看不出哪一間公司較具投資價值。原因是，即使上市公司Ａ的股東應佔溢利非常高，若其股
價已升至充分，甚至過分反映此利好因素的水平，投資者便不應冒高買入其股票。股價反映出每
股的市場價值，我們只需拿每股盈利與它作比較，便能找出較為可取的投資對象。
　
　　業績市盈率＝股價╱業績每股盈利，能反映出股價的高低，可用作相同業務類別股票的投資
價值的比較。舉個例說，若股票Ａ和股票Ｂ均屬於相同級別的酒店股，前者的業績市盈率為１５
倍，後者為２０倍，即代表前者的股價較後者便宜。當然，這個比較的前提，為兩間酒店的經營
環境相若。利用業績市盈率選股的最大缺點，為上市公司每年的每股盈利不一定可以維持，或出
現投資者喜歡看到的增長。因此，較認真的投資者會改為計算上市公司的預期市盈率，計算方法
為股價除以預期每股盈利。預期每股盈利乃眾多證券商所預測的數字的中位數，與實際數字的差
距不會很大。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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