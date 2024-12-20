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20/12/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股開始跑贏美股？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。昨早（１９日）開市前，相信不少投資者都對港股的表現十分憂心
，怕會乘著美股於連續第十個交易日跌市中大幅急挫之勢而大幅裂口低開。結果，港股表現算是
非常冷靜，裂口低開的幅度有限，其後好淡雙方於低位進行拉鋸戰，止蝕離場的沽盤被入市維持
秩序的大戶買家接去。午市重開，港股的上升動力增強，增大了恒指已於早市初段低位
１９５９１跌浪超短期見底的可能性。
　
　　然而，雖然指數有力反彈，本周三（１８日）高位１９８８１阻力被升破前，未可輕言短期
跌浪已經見底。於市況進一步轉好，令ＷＢＩ－ＳＴ或ＷＢＩ－ＭＴ升抵＋１或以上前，中線投
資者不應入市增持現貨。另一方面，昨早港股的表現令筆者對港股開始較美股呈現相對強勢有所
憧憬，但後市是否這樣發展下去，仍需待繼續轉好的形勢來確認，大家切忌主觀地判斷後市走向
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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