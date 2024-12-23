《運籌帷幄－梁業豪》望美股跌勢喘定，內地股市與港股繼續追落後

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏淡和顯著向好。特朗普於２０１７年１月出任美國總統後的四年內，美股走勢反覆

向上，累積了很大的升幅，但期間曾出現兩次大型調整。值得注意者，為於他勝出選舉至上任期

間，美股已見揚升。然而，今次的市況暫屬先揚後挫。上周五（２０日）美國經濟數據公布顯示

通脹降溫，令明年美息總減幅超過０﹒５厘的機會略增。金融市場的焦點已轉移到特朗普上台後

就入口貨品加關稅對美國經濟的影響上。



投資者應看清楚美股的再跌動力，特別是現時短期調整已獲確認。雖謂內地股市與港股均沒

有受到很大的影響，若美股再呈急跌，兩地股市亦難免會跟隨下跌，返回更低水平進行整固。最

理想的後市發展模式，為美股跌勢逐漸喘定，而內地股市與港股卻繼續追落後；即使其後美股再

跌，兩地股市亦能維持「一浪高於一浪」的短期向好形勢。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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