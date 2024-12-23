《套期保值－蕭猷華》恒指維持１９７００點至２１０００點上落

《套期保值》美國聯儲局上周一如預期減息四分之一厘，聯邦基金利率降至４﹒２５厘至

４﹒５厘。聯儲局官員對明年利率的最新預測，由之前預期減息四次改為兩次。目前美國的經濟

情況，從最近的勞工和通脹數據來看，１１月非農職位增加２２﹒７萬份，失業率升至４﹒２％

，消費物價指數按年增幅２﹒７％，利率期貨預期，明年１月維持利率不變的機會高達９０％，

明年３月減四分之一厘的機會約一半。與此同時，特朗普的潛在關稅和貿易政策，目前仍未明朗

，投資者偏向謹慎。



恒生指數上周走勢仍在區間波動，全周下跌２５１點。聯儲局上周減息四分之一厘，料人民

銀行短期公布降存款準備金機會大。另一方面，內地政策逐步加力，恒指下行空間有限，在

１９７００點支持強。不過，港股要大幅拉升，還要看內地經濟數據表現，預期恒指短線在

１９７００點至２１０００點上落。



個股方面，可留意澳門賭業股銀河娛樂（０００２７）。國家主席習近平上周訪問澳門，出

席回歸２５周年活動，另外農曆新年將至，澳門賭業板塊可以「炒一轉」，短線看４０元。《信

誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

