《運籌帷幄－梁業豪》港股兩大後市發展方向

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏淡和顯著向好。每年１２月，港股交投都會較為淡靜；外資基金經理於這個時候已

開始放假，市場內參與買賣者會顯著減少。２０２４年港股走勢反覆向上，途中出現了兩次中期

調整，現處於第二個調整浪中。值得好友感到憂慮者，為升浪至今已運行至第四個浪，處於下跌

過程中，而第四個浪的低位低於屬於上升過程的第一個浪的高位。根據波浪理論，後市發展有兩

大可能性。



（一）中期反彈浪已被低分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪，已經運行完畢，港

股長期跌浪的新下跌階段已經展開。樂觀點看，前跌浪底前會有好友大戶成功守關，長期跌浪中

的最後一個跌浪以失敗形態結束。（二）中期升浪仍在運行中，可被細分為低一級的（１）－

（２）－（３）－（４）－（５）五個浪，屬於「斜線三角形」。港股後市如何發展下去，仍待

進一步觀察；目前形勢顯示，長期形勢尚能維持顯著向好，惟中期形勢切忌顯著轉淡。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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