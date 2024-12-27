《運籌帷幄－梁業豪》以冷靜而客觀的態度應市

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。恒生指數歷史高位３３４８４於２０１８年１月錄得後，至今仍未

見有勢再創新高，雖則美股不斷地往上找尋長期阻力位。指數暫於２０２２年１０月低位

１４５９７找到重要支持，市況已告明顯轉穩。好友於２０２３年１月將指數推高至２２７０１

，但升幅與先前的累積跌幅相比，只屬有限。其後指數於本年１月跌回１４７９４，幸而並沒有

跌越１４５９７。淡友見攻不下去，立即撤軍，退守１０月高位２３２４２前。



須注意者，為由於前升浪頂２２７０１被升越，目前中期反彈浪出現了高位和低位均往上移

的情況，對中長期後市有利。近期指數展開了短期調整，但跌幅不宜顯著擴大，再跌的時間亦不

宜太長，否則，中長期向好的形勢便會被破壞。特朗普即將上台，會是內地股市與港股的最大不

明朗因素。投資者現應已就此作好心理準備，亦應已有合適的應市策略配合，以冷靜而客觀的態

度耐心等候入市圖利的良機。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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