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30/12/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》明年首季港股變數多

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６０％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。來到２０２４年最後個半交易日，投資者多會離場觀戰，基金經理
則會進行粉飾櫥窗活動。下月２０日特朗普將入主白宮，俄烏戰爭會否迅速完結，中東局勢會否
因以色列的作戰心態被迫收歛而放緩，美國債務上限會否被突破，以及中美關係的變化都會嚴重
影響港股的走勢，客觀而言，要求美國立即放棄打擊中國經濟的做法，實屬奢望。相反，若他採
取更強硬、更具傷害性的措拖，將屬預計之內。
　
　　因此，只要特朗普上台後的對華態度相對不太強硬，便應被視為利好內地股市和港股的因素
。本欄認為，明年首季港股的變數仍多，但其後市況將變得較為明朗。未來一、兩個月屬於中長
線投資者的關鍵時刻，我們應客觀地細心觀察投資氣候變化，看清楚目前尚屬中性至顯著向好的
形勢能否維持，來決定可否開始部署分批增持現貨，看好後市。《經濟通及交易通首席顧問　梁
業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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