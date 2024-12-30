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30/12/2024 09:38

《套期保值－蕭猷華》恒指春節前可挑戰２１５００點

　　《套期保值》恒生指數上星期在兩天半市下，上升３７０點，重上２００００點關口。總結
２０２４年，恒指結束連續四年跌勢，全年最低為１月的１４７９４點，最高為１０月的
２３２４１點，波幅有８４４７點，全年有３０００點進帳。回看９月２４日，中央公布史無前
例的救市組合拳，即穩樓市股市、提振資本市場、刺激消費內需、發行特別國債、化解地方政府
債務等政策措施，上證綜合指數由９月２３日（即公布救市組合拳前）的２７４８點升至上周五
（１２月２７日）的３４００點，升幅２３％；同期，恒指則由１８２４７點升至２００９０點
，升幅１０％，恒指明顯相對Ａ股落後。
　
　　展望後市，Ａ股、港股仍是政策市，預期春節前很大機會降存款準備金或減息。外圍方面，
風險是美國利率變化，以及特朗普與中國的關係和貿易政策。目前來看，美國經濟表現堅挺，通
脹未見有回落趨勢，聯儲局主席鮑威爾早前亦表明，未來降息步伐會謹慎。預期美元偏強，人民
幣走弱，對港股構成一點壓力。
　
　　誠然，內地春節前很大機會降存款準備金，和公布更多刺激政策具體細節，恒指的波幅區間
勢向上移，春節前有機會挑戰２１５００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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