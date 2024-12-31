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31/12/2024 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已來到不進則退的時刻

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於中性和向好。周末過後，港股波幅略為擴闊，恒指於美股表現向淡的情況下，雖
於陰陽燭日線圖上錄得陰燭，跌幅不大。自本月１９日低位１９５９１起的反彈已將指數托回
２０１９３，歷時五個交易日。１２月份期貨、期權到期日算是於平靜中度過，好淡大戶多採取
觀望態度。看來，他們已接近完成部署，在等候特朗普上台。
　
　　今天（３１日）為１２月份場外股票期權到期日兼基金年結日，市況多會較為波動。圖上的
下降軌阻力由１０月７日高位２３２４２和本月１０日高位２１０７０引伸而來急需被升破；否
則，投資者須提防指數會下試本月１９日低位１９５９１支持，甚至呈現往下突破。換言之，港
股已來到不進則退的時刻，大家可細心觀察好友大戶的入市意欲變化，以判斷短期形勢正式轉好
的可能性。若大市於未來兩個多星期內進一步反彈上重要阻力位附近，投資者先伺機沽出部分持
貨計數，應屬上算。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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