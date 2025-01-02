《運籌帷幄－梁業豪》港股本年成功大追落後的可能性不大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏淡和顯著向好。相信隨著特朗普於本月２０日出任美國總統，港股將面對更具挑戰

性的一年。特朗普的對華態度將嚴重影響中美關係，以至內地股市與港股。過往一年，港股於表

現上遠遠落後於美股，表面看來，本年成功大追落後的可能性不大。然而，若中美關係沒有進一

步惡化，甚至略有改善，兩者於表現上的差距，有望縮窄，資金會逐步回流港股。



但平心而論，美國經濟表現強勁，通脹開始受控；相反，本港經濟前景暗淡，幸而通脹威脅

不大。由於股市反映經濟前景，港股表現顯著落後，其實份屬正常。本港錄得明顯的財政赤字，

增大了港元與美元脫勾的危機；投資者看不到政府財政收入回復正常的跡象，財政開支卻無跡象

顯著減少，自然對投資氣候獲得改善不存期望。本欄認為，若本月底前不見港股往下突破，錄得

顯著跌幅，於美股展開短中期調整期間，應可呈現相對強勢。《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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