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02/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股本年成功大追落後的可能性不大

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。相信隨著特朗普於本月２０日出任美國總統，港股將面對更具挑戰
性的一年。特朗普的對華態度將嚴重影響中美關係，以至內地股市與港股。過往一年，港股於表
現上遠遠落後於美股，表面看來，本年成功大追落後的可能性不大。然而，若中美關係沒有進一
步惡化，甚至略有改善，兩者於表現上的差距，有望縮窄，資金會逐步回流港股。
　
　　但平心而論，美國經濟表現強勁，通脹開始受控；相反，本港經濟前景暗淡，幸而通脹威脅
不大。由於股市反映經濟前景，港股表現顯著落後，其實份屬正常。本港錄得明顯的財政赤字，
增大了港元與美元脫勾的危機；投資者看不到政府財政收入回復正常的跡象，財政開支卻無跡象
顯著減少，自然對投資氣候獲得改善不存期望。本欄認為，若本月底前不見港股往下突破，錄得
顯著跌幅，於美股展開短中期調整期間，應可呈現相對強勢。《經濟通及交易通首席顧問　梁業
豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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