  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

03/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》於靜市和跌市中如何找出理想投機對象？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和向好。當大市呈現窄幅波動時，找尋值得持有作投機用
的股份講求一定的技巧，特別是於整體市況向淡時。一般而言，我們可從多個角度找出理想投機
對象，包括股價變動、成交量變化、資金淨主動買入╱賣出、主動買沽比率和大戶、炒家與散戶
的參與比率。若見某股份於大市走勢向淡時，仍錄得顯著升幅，成交量增幅配合，基本上已符合
用作投機的條件。
　
　　接著下來，我們應將焦點放於股價的再升空間上，而這個動力應來自大戶，而非炒家或散戶
的買盤。很多投機者會忽略買賣盤的主動性與股價後市走向的關係。主動買盤顯著多於主動沽盤
時，後市易升難跌；主動沽盤顯著多於主動買盤時，後市易跌難升。最後，若只計算大戶的交易
，主動買盤與主動沽盤的差距對後市更具啟示性。但若我們分析的只為市值很小的中小型股，沒
有足夠的大戶參與買賣，便應集中看好淡炒家間的角力情況了。《經濟通及交易通首席顧問　梁
業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處