《運籌帷幄－梁業豪》於靜市和跌市中如何找出理想投機對象？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和向好。當大市呈現窄幅波動時，找尋值得持有作投機用

的股份講求一定的技巧，特別是於整體市況向淡時。一般而言，我們可從多個角度找出理想投機

對象，包括股價變動、成交量變化、資金淨主動買入╱賣出、主動買沽比率和大戶、炒家與散戶

的參與比率。若見某股份於大市走勢向淡時，仍錄得顯著升幅，成交量增幅配合，基本上已符合

用作投機的條件。



接著下來，我們應將焦點放於股價的再升空間上，而這個動力應來自大戶，而非炒家或散戶

的買盤。很多投機者會忽略買賣盤的主動性與股價後市走向的關係。主動買盤顯著多於主動沽盤

時，後市易升難跌；主動沽盤顯著多於主動買盤時，後市易跌難升。最後，若只計算大戶的交易

，主動買盤與主動沽盤的差距對後市更具啟示性。但若我們分析的只為市值很小的中小型股，沒

有足夠的大戶參與買賣，便應集中看好淡炒家間的角力情況了。《經濟通及交易通首席顧問 梁

業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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