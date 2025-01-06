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06/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》特朗普上台前的應市策略

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５７﹒５％和６６％，
局勢則分別屬於顯著向淡和向好。平心而論，大家認為對本年香港經濟前景有信心的投資者會佔
大多數嗎？若不會，豈非港股會大跌？這又未必，因很多利淡因素已被市場反映；只要特朗普上
台後中美關係沒有顯著惡化，俄烏又停戰，港股可望先擴大反彈，再定後向。待看過環球金融市
場於本月底前的表現後，筆者會於農曆年假期內初步評估港股最新形勢，釐訂本年底前的圖利策
略。
　
　　於現階段，無論是投資者或投機者，現階段只宜多作觀望，以較為保守的態度與注碼應市。
大市仍處於反覆待變的階段，表面上較易往下突破；但若有新利好消息入市，便須提防這會是一
個假跌破。當然，假升破的情況亦有可能會出現。總言之，特朗普上台後推出的措施可令金融市
場出現震盪，於現階段貿然重注入市圖利，賭博成分大於投資成分，並不值得鼓勵。《經濟通及
交易通首席顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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