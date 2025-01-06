《套期保值－蕭猷華》恒指春節前目標２１５００點

《套期保值》２０２５年首個交易日，Ａ股、港股未能開出紅盤。內地上周四（２日）公布

財新製造業採購經理指數為５０﹒５，雖然在擴張線５０之上，但大幅低於前值的５１﹒５。回

看去年９月２４日，中央公布一系列刺激政策組合拳，時隔３個月，內地經濟數據未見起色，令

市場感失望。



過去兩年，由於內地經濟放緩，房地產市場下滑，導致信貸需求萎縮，即使人民銀行逐步減

息和下調存款準備金，但對經濟提振作用仍然有限。上月，中共政治局會議公布２０２５年經濟

政策時指出，要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加強推動經濟復甦力度和穩定

金融市場。



展望後市，Ａ股、港股料不會出現去年１０月的「瘋牛」市況，較大機率是「慢牛」行情。

外圍方面，關注特朗普１月２０日上任美國總統後，所推行的政策。另一方面，相信短期內地陸

續公布利好的貨幣政策，港股走勢正面，恒生指數在春節前，維持目標２１５００點。《信誠證

券投資服務董事 蕭猷華》



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