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07/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》推算恒指全年最高位╱最低位的方式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。港股本月開局並不理想，恐怕市況暫時易跌難升
，須待２０日收市後才有轉機。去年恒指曾於１月低見１４７９４，再於１０月高見２３２４２
，升幅達８４４８點。主要升勢出現於９月，但其後因累積升幅過大，市況顯著回落調整。本欄
認為，去年１１月低位１９０５４可被視為短中期重要支持位。不宜有失。初步估計，由於特朗
普上台後勢將為環球金融市場掀起震盪，本年港股波幅有較大機會大於去年。
　
　　簡單的計算方式，為於恒指全年低位╱高位很大機會已經出現後，只要加上╱減去８４４８
點，便會是長線好友╱長線淡友的進攻目標。較複雜的計算方式，為將去年平均每個交易日的
２０天年度化歷史波幅與本年最新平均每個交易日的平均２０天年度化歷史波幅作比較，將所得
比率乘以８４４８點，將全年低位╱高位目標略作修訂。須注意者，為若恒指先跌多一段，才掉
頭上升，升浪目標將會較低；反之亦然。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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