《運籌帷幄－梁業豪》推算恒指全年最高位╱最低位的方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。港股本月開局並不理想，恐怕市況暫時易跌難升

，須待２０日收市後才有轉機。去年恒指曾於１月低見１４７９４，再於１０月高見２３２４２

，升幅達８４４８點。主要升勢出現於９月，但其後因累積升幅過大，市況顯著回落調整。本欄

認為，去年１１月低位１９０５４可被視為短中期重要支持位。不宜有失。初步估計，由於特朗

普上台後勢將為環球金融市場掀起震盪，本年港股波幅有較大機會大於去年。



簡單的計算方式，為於恒指全年低位╱高位很大機會已經出現後，只要加上╱減去８４４８

點，便會是長線好友╱長線淡友的進攻目標。較複雜的計算方式，為將去年平均每個交易日的

２０天年度化歷史波幅與本年最新平均每個交易日的平均２０天年度化歷史波幅作比較，將所得

比率乘以８４４８點，將全年低位╱高位目標略作修訂。須注意者，為若恒指先跌多一段，才掉

頭上升，升浪目標將會較低；反之亦然。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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