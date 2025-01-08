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08/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好淡雙方努力找尋市場平衡點

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。特朗普上台前，金融市場內的消息開始混亂，令
市況變得反覆。昨天（７日）開市前，華盛頓郵報有利中美關係的報道被特朗普否認，隨後美國
國防部將騰訊（００７００）納入中國軍事企業名單，騰訊的龐大沽盤令原本於夜市錄得顯著升
幅的指數期貨被打回原形。開市後，大戶買家立即入市維持秩序，股價從３８０﹒６０元急速反
彈上３９２﹒８０元，證明市場內有不少趁低吸納盤。
　
　　須指出的，為於中芯國際（００９８１）的積極買盤帶動下，科技指數曾一度轉跌為升。可
惜早市中段中芯國際大戶沽家入市反攻，令股價急挫，騰訊亦借勢回試早市低位支持。觀乎大市
交投量明顯增加，相信好淡雙方正在努力找尋市場平衡點。希望港股的跌勢可以迅速喘定，內地
股市亦可顯著回升，為港股增添支持力。大市短期繼續向淡本屬正常，特朗普上台前市況仍屬易
跌難升，能夠於低位反覆上落，進行回升前的整固，已屬理想。《經濟通及交易通首席顧問　梁
業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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