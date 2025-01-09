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09/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》若作較壞打算，恒指可跌至何水平？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。現距離特朗普上台，尚餘８個交易日；除港股的
走勢外，我們應特別留心觀察好淡大戶於市場內，特別是指數期貨市場的部署。他們對後市的取
向不一定會正確，但部署較為積極的一方最後成功獲利的機會較大。於重大不明朗因素揭盅前願
意入市部署的大戶，除有可能掌握得到一些市場消息外，亦會有兩手準備，不怕事與願違。
　
　　昨天（８日）恒指進一步跌抵１９１１２，顯示淡友大戶維持市場控制權。去年１１月２６
日低位１９０５４已成為了淡友大戶虎視眈眈的目標，我們暫時看不到大市有掉頭顯著回升的跡
象，雖則過去兩個交易日皆有不俗的趁低吸納盤入市。現貨主板市場總成交金額於繼續下跌的市
況中縮減，啟示港股已跌近市場平衡點。若作較壞打算，本月內恒指會下試日線圖下降通道底部
支持；希望好友大戶能夠及時振作，阻止指數的跌幅進一步擴大。《經濟通及交易通首席顧問　
梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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