《運籌帷幄－梁業豪》恒指本月內若能守穩１９０５４，可看好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。大家都知道，騰訊（００７００）為近日的焦點

股；美國對中國企業的打壓不斷，港股自然經常受壓，易跌難升。由於騰訊的股份持續被回購，

加上本周三（８日）北水積極趁低吸納，股價的跌勢喜見喘定。買家見股價跌不下去，並即發動

反攻，但投資者應觀察的，為市況反彈時買盤是否顯著增多，為後市提供足夠的再升動力。騰訊

為市值最大的股份，其表現會嚴重影響港股的變幅。



恒指去年１１月２６日低位１９０５４支持仍未失守，但若好友不及時將指數推回上月１９

日低位１９５９１之上，恐怕該支持位久守必失。平心而論，現時大市仍有往下突破的危險；但

若本月內有幸不出現此情況，本季後市可看高一線。但從技術分析結果來看，由於圖表訊號未有

跡象正式轉好，投資者對此未宜寄予厚望。最後，投資者已多次對內地推出的救市措施感到十分

失望，現已將焦點轉到中美元首的商討結果。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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