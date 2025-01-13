《運籌帷幄－梁業豪》科技股正逐步呈現相對強勢

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。恒指自上月１０日從高位２１０７０掉頭回挫後

，走勢反覆向淡，至今仍未見有起色。去年１１月２８日低位１９０５４支持會否正式失守，甚

具關鍵。８天後，特朗普將上台，其推出的新措施，特別是與貿易保護主義有關的，將嚴重影響

全球金融巿場的表現。平心而論，港股目前形勢十分危險，完全沒有立即掉頭回升的跡象；投資

者應有退守更低水平的準備，直至圖表形勢正式開始轉好為止。



大家應已留意到，近來本欄將中長線實際持貨量下調，以配合逐漸轉淡的局勢。美國通脹有

跡象回升，本年美息進一步下調的空間已經縮窄；加上內地一連串救巿措施對股巿的刺激均令投

資者感到失望，本港經濟前景仍屬暗淡，樓巿跌勢未見逆轉，港股後巿仍未可樂觀。然而，於各

主要板塊中，科技股正逐步呈現相對強勢，估計於本季內有積極的趁低吸納盤入巿支持。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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