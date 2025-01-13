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13/01/2025 08:41

《套期保值－蕭猷華》恒指料退守至１８６００點，宜逢低吸納

　　《套期保值》回顧上周，恒生指數持續回落，受累內地經濟數據疲弱、政策消息欠奉，加上
美國國防部將騰訊（００７００）等大型科企列為「中國軍工企業」，意味該等企業日後在美國
的活動可能受到限制，大市氣氛走淡。另一方面，中國國債息率再創新低，中美息差擴闊，拖低
人民幣匯率，人民銀行上周五（１０日）出招，宣布暫停買入國債，不過人民幣匯價未見起色，
兌美元報７﹒３６２０水平，創近１６個月新低。
　
　　外圍方面，美國最新失業率回落至４﹒１％，非農職位增加２５﹒６萬份，平均時薪按月上
升０﹒３％。就業數據超預期，進一步降低美國減息機會，美匯指數升破１１０，美國１０年期
債息高見４﹒８％。利率期貨顯示，１月和３月維持利率不變的機會分別為９７％和７５％。
　
　　由於美國通脹高企，聯儲局需要維持高利率抗衡通脹，造成中美息差拉闊，對港股短暫有負
面影響。不過，中央刺激經濟政策正在發力，而且港股估值處於低水平，恒指短線料退守至
１８６００點，宜逢低吸納。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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