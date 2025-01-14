《運籌帷幄－梁業豪》中長線投資者不應貿然入市增持現貨

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。加拿大外長趙美蘭表示，不排除切斷向美國供應

原油的可能性，特朗普未上任美國總統，便不斷地為全球金融市場製造不明朗因素，港股投資者

只得退守低位。恒指去年１１月２６日低位１９０５４支持失守後，自１０月７日高位

２３２４２起的中期跌浪被確認尚未完結。內地上月貿易數據有改善，但消息未見為大市帶來向

好的刺激。根據波浪理論，港股仍有一定的再跌空間，短中期形勢維持顯著向淡。



ＷＢＩ分析結果一直在警告中長線投資者不要貿然入市增持現貨，上周更建議減持。沽出部

分持貨是為了暫避淡友大戶的風頭，因港股長期形勢尚屬向好，於跌浪途中，投資者仍可為長期

圖利計劃作部署。於大市往下尋底的過程中，長線投資者應繼續觀察主要指數成份股的強弱勢變

化，好讓於入市買貨的時機到臨時，有所準備。最後，於短期形勢有明顯跡象轉好前，中線投資

者不應貿然入市行動；同樣地，於中期形勢有明顯跡象轉好前，長線投資者不應貿然入市行動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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