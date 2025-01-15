《運籌帷幄－梁業豪》「早晨之星」為港股好友帶來了希望

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。昨天（１４日）筆者於「窩輪豪情」專欄內推算

港股轉角市出現的時間，目的只為提醒大家這個可能性。筆者當然明白，歷史總不會簡單地重演

，但相信根據統計所得的推算結果，有一定的參考價值。此外，昨早筆者亦Ｐａｔｒｅｏｎ頻道

內提醒訂戶，恒指陰陽燭日線圖上有望出現「早晨之星」轉向形態，本周一（１３日）低位

１８６７１可被視為短中期重要支持位。從另一個角度來看，港股從該位回升的勢頭凌厲，我們

不應低估大市的回升能力。



現貨主板市場總成交金額增至１５７７億元，算是配合大市的升勢，本欄認為短期後市即使

未能正式轉好，成功轉強的可能性亦大。因此，若今天（１５日）不見大市往下突破，淡友應開

始分批撤退。另一方面，好友可開始嘗試伺機分注入市圖利。事實上，昨早開市後不久，筆者便

建議Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶即市嘗試伺機小注持好倉圖利，賺取了首筆利潤。然而，我們須繼續觀

察市況變化，看清楚港股是否真的已經正式轉跌為升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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