《運籌帷幄－梁業豪》等待恒指日線圖ＭＡＣＤ轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。還有四個交易日，特朗普便會出任美國總統；相

信好淡大戶均已完成了部署，迎接他很可能推出的新外交措施和貿易措施。近期市況顯示，淡友

大戶進行了積極的部署，職業炒家乘機造淡圖利；但隨著不明朗因素揭盅的日期將至，後者陸續

平舊淡倉套利，這正是本周初大市呈現反彈的主要原因，從交投量變化來看，相信好友大戶並沒

有積極入市部署。



恒指陰陽燭日線圖上，若見五個主要技術分析指標中有三個利好，大家可認真考慮偷步動用

６﹒２５％資金，中線增持現貨圖利。希望本周末前後ＭＡＣＤ可發出「熊牛」買入訊號，提供

入市行動的時機。此外，恒指的上升動力於市況急升後宣告減弱，份屬正常；最重要者，為下一

個急速揚升的市況可盡快出現，並見有顯著增加的買盤配合。最後，若持續或反覆上升的市況可

於美股走勢逐漸轉淡的情況下出現，對港股後市將更為有利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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