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17/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線動用６﹒２５％資金偷步增持現貨

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５７﹒５％和６６％，
局勢則分別屬於向淡和向好。雖然昨天（１６日）大市的表現明顯不及本周三（１５日）晚的美
股，短期反覆向上的勢頭未變。筆者明白，過去一段長時間內，港股多次有正式轉跌為升的勢頭
，最終好友都失敗而回。美息本年內會兩度下降的機會增大，以伊達成分三階段的停火協議，港
股雖裂口高開，卻立即引來了好友炒家的獲利回吐沽盤。然而，於回吐的市況中，依然有令投資
者感到喜悅的現象。
　
　　恒指陰陽燭日線圖上，ＳＡＲ出現了極點高位１９６６４；只要未來三個交易日內出現收市
位高於該位的情況，後市將有顯著的再升空間，而昨天低位１９３４５可被視為短期重要支持位
，不容有失。由於圖上五個主要技術分析指標中，已經有三個轉好，本欄會依計劃動用
６﹒２５％資金，捕捉中線偷步入市增持現貨的機會。筆者認為，投資氣候開始呈現較大的變動
，這回好友成功反擊的機會應較前為大。當然，這並不能保證後市可向好，但機會來臨，小注一
博，實在無妨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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