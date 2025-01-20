《運籌帷幄－梁業豪》短期開始轉好，但仍須審慎應市

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於向淡和向好。相信大家都會同意，今晚（２０日）特朗普上任美國

總統後，金融市場會受他推出的措施影響，容易呈現波動。然而，由於港股短期形勢已變為偏好

，本欄已依計劃中線開始動用６﹒２５％資金，偷步增持現貨。農曆年假期前後，大市必須顯著

揚升，確認短期，甚至中期升浪已經開始。但由於近年升浪剛萌芽便見大市掉頭回挫的例子實在

太多，投資者只宜審慎看好。



長線投資方面，因中期形勢暫無跡象轉好，不應考慮入市增持現貨。至於短線投機，於大市

顯著轉淡前，主要圖利策略應為候低造好，注碼則可按形勢逐步增大。必須提醒大家，中美關係

為當前港股的最大不明朗因素；雖然國家主席習近平剛與美國候任總統特朗普通電話，略為紓緩

了兩國的緊張氣氛，並不保證存在已久，對內地與本港經濟非常不利的因素可迅速消失。因此，

投資者必須維持審慎的應市態度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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