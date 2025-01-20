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20/01/2025 09:46

《套期保值－蕭猷華》恒指本周目標２０５００點

　　《套期保值》上周，內地公布多項重磅經濟數據，去年全年國內生產總值（ＧＤＰ）增長成
功「保五」，其中第四季ＧＤＰ更按年上升５﹒４％，超出預期；與此同時，１２月社會消費品
零售總額按年增加３﹒７％，１２月工業增加值按年上升６﹒２％，同樣好過預期。數據顯示自
去年９月底，中央推出刺激政策組合拳以來，經濟發展勢頭逐步改善，預期內地會實施更加積極
的宏觀政策，推動經濟發展穩中求進、持續向好。
　
　　另一方面，美國上周公布通脹數據，１２月核心消費物價指數按年升３﹒２％，低於預期；
１２月零售銷售額按月升０﹒４％，低於預期的升０﹒６％；１２月實際收入按月下跌０﹒１％
。數據反映美國１２月經濟有放緩跡象，聯儲局減息憧憬回升，利率期貨顯示６月減息機會增加
至７０％。
　
　　恒生指數上周逐步走高，１９０００點有強大支持。展望本周，內地經濟數據表現理想，美
國通脹回落，此外以色列和哈馬斯達成加沙停火協議，市場投資情緒好轉，恒指本周目標
２０５００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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