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21/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》盡快判斷後市走向的竅門

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。特朗普成為美國新一屆總統後，金融市場開始面對波動的市況。好
淡大戶應已於上周完成了部署，就或會出現的突變市況作好了兩手準備。本欄認為，投資者應先
看清楚港股於一至三個交易日內的表現，看通大戶的取向後，才順勢增大注碼圖利。近日大市從
低位回升，雖顯著短期跌浪已經告一段落，卻未見往上突破的市況出現。
　
　　目前市場焦點在於短期形勢能否進一步轉好，令中期形勢亦逐步轉強，大家應細心觀察市況
變化，希望可以盡早判斷後市的走向。根據經驗，真正方向於不明朗因素被消除後，常會先呈現
相反的現象，才會被投資者看得到。因此，雖然後市向上的機會較大，不排除會先出現一次急跌
，試出好友大戶的最後防線後，才正式發力揚升。若對此後市發展模式有信心，急跌的市況反而
可為中線投資者提供入市增持現貨的良機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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