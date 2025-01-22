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22/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》農曆年假後港股有條件繼續向好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。美國總統特朗普就職前，港股好友大戶的部署態度明顯較淡友大戶
積極。中美關係未有即時惡化，但因昨早（２１日）美指期貨於港股開市前急劇波動，港股裂口
高開後立即遇到很大的即市阻力，恒指未能於陰陽燭日線圖上錄得連續第二個上升裂口。大市最
終報升收場，但交投量未見顯著增加，沒有顯示好友大戶於不明朗因素變得較為明朗後積極入市

　
　　連升多個交易日後，自然會有短線好友入市套利，令下跌動力增大。上周末前筆者建議大家
中線偷步入市增持現貨，本周一（２０日）中線實際持貨量即被上調。提早變為以較多資金持貨
後，筆者會留意另一個中線偷步增持現貨的機會。本周完結時，恒指中期形勢能否成功轉好，對
本季後市而言，甚具關鍵。本欄相信，只要本周末前後不再出現大幅下挫的市況，農曆年假期後
的港股可繼續看好，淡友不應急於大舉入市反攻。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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