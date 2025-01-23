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23/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中長期後市何去何從？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。指數期貨市場現處於轉倉高峰期，一般而言，港股會被鎖於一個固
定的範圍內，好淡大戶均在找尋對自己有利的轉倉時機。當然，看好和看淡短期後市的職業炒家
亦會於上述範圍的底部和頂部附近伺機入市持倉。下周一（２７日）１月份期貨、期權到期，翌
日１月份場外股票期權到期，但只得半日市；相信本周末前後會有博農曆年假後紅盤高開的買盤
入市。
　
　　本欄相信，港股中期調整浪有較大機會已經完結，本季後市應可看高一線。須注意者，為於
中期調整浪運行期間，長期形勢一直維持於偏好至顯著向好之間，從未轉淡。因此，只要各主要
指數的周線圖訊號多屬利好，第二季，甚至第三季後市的整體方向亦屬向上。以巴戰事已告暫停
，若俄烏戰事亦可結束，我們便可將焦點放於中美關係變化上。若日後港股於升浪中呈現顯著調
整，相信多會與此因素有關。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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