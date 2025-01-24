《運籌帷幄－梁業豪》兩個可影響港股長期向好勢頭的因素

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，

局勢則分別屬於偏淡和向好。本月只餘下兩個半交易日，現仍未可判斷恒指陰陽燭月線圖上最終

會錄得陽燭，還是陰燭。但無論如何，本月勢必呈現腳部非常長的蠟燭，確認好友大戶成功從全

月低位１８６７１反攻。長期「一浪高於一浪」的反彈浪已從去年１月低位１４７９４展開，只

要前跌浪底，即８月低位１６４４１不被跌越，港股長期後市可繼續看好。至於１８６７１關口

支持，則只容於月中短暫失守，並不出現顯著的跌穿幅度。



因此，長線投資者可依圖表訊號指示，伺機分批增持現貨圖利。然而，有兩個因素是值得我

們特別留意的：（一）美國總統特朗普針對中國經濟發展的措施會否陸續有來，和（二）美股從

歷史高位大幅回落調整的可能性。初步看來，上述兩個因素多只會令港股跌回較低水平，為中長

線投資者提供另一個入市買貨的機會。當然，於內地股市與港股的長期相對表現仍差於美股的時

候，投資者仍須非常小心應市，以防突變。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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