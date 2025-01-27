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27/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中美關係沒有進一步轉壞，增添港股回升動力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。特朗普上任美國總統後，為世界各國製造了難題，連對本應為關係
最密切的歐盟亦不客氣。表面上，他希望能夠重建政治關係和貿易關係；但相信他只在開天殺價
，為美國爭取最大的利益，同時為自己提高聲望。對港股投資者而言，最關心的仍為他的關稅措
施會否刺激美國，以至全球通脹，和關稅戰會否一觸即發。
　
　　特朗普一向喜歡於談判上擺出高姿態，顯露霸氣，從他表示與國家主席習近平通電乃對方主
要要求，和給美國聯儲局壓力，謂希望看到美國立即繼續減息，可見一斑。此外，明顯地，他警
告會向中國入口貨品加關稅，主要目的並非改善貿易逆差，而是逼使中國於俄烏停火的議程上合
作，說服俄羅斯，和讓美國大企業入股ＴｉｋＴｏｋ，分享其盈利。無論如何，中美關係沒有進
一步轉壞，總會令部分淡友選擇平舊倉計數，為港股提供回升的動力。希望外長王毅「好自為之
」的說話不會太刺激美國國務卿魯比奧的神經，引來針鋒相對的反擊，為港股再度帶來沽壓吧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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