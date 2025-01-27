《運籌帷幄－梁業豪》中美關係沒有進一步轉壞，增添港股回升動力

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。特朗普上任美國總統後，為世界各國製造了難題，連對本應為關係

最密切的歐盟亦不客氣。表面上，他希望能夠重建政治關係和貿易關係；但相信他只在開天殺價

，為美國爭取最大的利益，同時為自己提高聲望。對港股投資者而言，最關心的仍為他的關稅措

施會否刺激美國，以至全球通脹，和關稅戰會否一觸即發。



特朗普一向喜歡於談判上擺出高姿態，顯露霸氣，從他表示與國家主席習近平通電乃對方主

要要求，和給美國聯儲局壓力，謂希望看到美國立即繼續減息，可見一斑。此外，明顯地，他警

告會向中國入口貨品加關稅，主要目的並非改善貿易逆差，而是逼使中國於俄烏停火的議程上合

作，說服俄羅斯，和讓美國大企業入股ＴｉｋＴｏｋ，分享其盈利。無論如何，中美關係沒有進

一步轉壞，總會令部分淡友選擇平舊倉計數，為港股提供回升的動力。希望外長王毅「好自為之

」的說話不會太刺激美國國務卿魯比奧的神經，引來針鋒相對的反擊，為港股再度帶來沽壓吧。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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