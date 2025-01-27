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27/01/2025 09:35

《套期保值－蕭猷華》春節假後，恒指逐步上望２１０００點

　　《套期保值》中央再出招支持股市，上周四（２３日）國家新聞辦公室在股市開市前召開會
議，出席部門包括中國證監會、財政部、人民銀行、人力資源社會保障部、中央金融委員會辦公
室及金融監管總局，聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，方案將推動保險資
金、社會保險及養老基金旗下若干百分比的資產投入Ａ股。中證監吳清指出，由今年起，爭取大
型國有保險公司每年新增保費的３０％用於投資Ａ股，市場估計每年增量資金進入Ａ股將超過萬
億。消息刺激人民幣顯著回升，兌美元由７﹒２９８０升至７﹒２４５０水平。
　
　　外圍方面，特朗普修訂貿易關稅政策，倘若對中國加徵１０％入口關稅，對內地影響不大，
反而對加拿大、墨西哥、歐洲等加徵，則影響深遠。不過，特朗普的關稅政策能否如願推行，筆
者存在問號，因關稅是「兩面刃」，假如其他國家都向美國報復，反徵關稅，美國自己都承受不
了吧！
　
　　人民幣反彈、內地政策加力，恒生指數上周五（２４日）上升３６５點，惟２０２００點未
能突破，不過投資者可繼續持貨，料春節假期復市後，恒指逐步上望２１０００點。《信誠證券
投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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