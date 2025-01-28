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28/01/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》依然看好港股短中期後市

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。港股於農曆年假期前呈現明顯強勢，雖有淡友大戶努力嘗試將１月
份期貨、期權最後結算價推低，昨天（２７日）五大指數皆報升收場。今天（２８日）為１月份
場外股票期權到期日，但只得半個交易日。現貨主板市場總成交金額１４７３億元，雖不算配合
升勢，卻沒有於長假期前萎縮。今天內地股市開始假期休市，缺乏北水的支持，港股交投將難免
會淡靜。
　
　　今天大市的表現對假後的市況啟示性不大，因會受到場外股票期權到期的影響。另一方面，
不少投機者會入市買貨，博假後開紅盤。為港股提供上升動力。至今筆者依然看好短中期後市，
雖則中期形勢尚未獲確認已經轉好。從另一個角度來看，於美股展開顯著的調整時，若見港股維
持相對強勢，中期後市便可繼續向上，恒指將可挑戰一些重要阻力位。初步看來，特朗普上台後
，港股於表現上明顯追近了美股，但未知情況能維持多久。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪
》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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