《運籌帷幄－梁業豪》人工智能領域突變，美股大強勢不再

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏淡和顯著向好。ＤｅｅｐＳｅｅｋ發表的新大模型ＲＩ顯著降低了研發訓練成本和

對高端芯片的使用，令市場看好內地自研人工智能的未來發展。於人工智能領域的主導地位於過

往兩年支持美股屢創歷史新高，ＤｅｅｐＳｅｅｋ令美國科技股市值大幅蒸發，讓表現繼續轉好

的港股得以追落後。大家不應低估這個突變，因可增大中國於中美貿易談判上的籌碼，改變近年

「西升東降」的劣勢。



港股方面，芯片股王中芯國際（００９８１）一如所料，短期見頂後需作進一步調整，而筆

者於２３日收市後已向大家發出了警告。此外，筆者亦於２６日於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內建議大

家買入看淡美指的ＥＴＦ，各位現應有不俗的帳面利潤。美國會否繼續減息，俄烏戰爭會否於短

期內結束，乃當前市場焦點。客觀而言，近來港股對利好消息的反應較大，反映好友大戶已完成

了部署，並正逐步增強攻勢。本欄認為，短中期後市可繼續審慎看好，可伺機分批增大注碼。



祝各位蛇年吉祥如意、幸福安康、萬事勝意、投資順境！《經濟通及交易通首席顧問 梁業

豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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