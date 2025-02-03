  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

03/02/2025 09:41

《套期保值－蕭猷華》內地ＡＩ發展迅速，阿里巴巴股價看俏

　　《套期保值》祝大家蛇年吉祥、財源滾滾、身體健康。回顧龍年，恒生指數上升４４７８點
或２８％，結束連續４年跌勢，全靠中央９月底公布救市組合拳，穩住股市，而且利好政策一路
持續，加上內地宏觀調控有待發力，後市展望樂觀。
　
　　筆者上星期在本欄以「春節假後，恒指逐步上望２１０００點」為題，相信本月很大機會達
標。與此同時，中國ＡＩ公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出新模型Ｒ１，開發成本超低，但性能可媲美
ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ，震驚美國科技界。另一方面，阿里巴巴（０９９８８）上周三
（１月２９日）公布新ＡＩ模型Ｏｗｅｎ２﹒５，指其性能超越ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ
－４ｏ、Ｍｅｔａ的Ｌｌａｍａ－３﹒１－４０５Ｂ和ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｖ－３，阿里巴巴在
美國ＡＤＲ的股價折合港元曾經突破１００元，一度較香港假期前股價高逾１３％。
　
　　由於ＤｅｅｐＳｅｅｋ並未在任何證券交易所上市，因此投資者要買ＡＩ相關股份，首選便
是阿里巴巴。此外，中國ＡＩ模型發展迅速，加上阿里巴巴股價低殘，而且公司有分拆憧憬，股
值有望提升，短期目標看１２０元。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處