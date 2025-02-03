《套期保值－蕭猷華》內地ＡＩ發展迅速，阿里巴巴股價看俏

《套期保值》祝大家蛇年吉祥、財源滾滾、身體健康。回顧龍年，恒生指數上升４４７８點

或２８％，結束連續４年跌勢，全靠中央９月底公布救市組合拳，穩住股市，而且利好政策一路

持續，加上內地宏觀調控有待發力，後市展望樂觀。



筆者上星期在本欄以「春節假後，恒指逐步上望２１０００點」為題，相信本月很大機會達

標。與此同時，中國ＡＩ公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出新模型Ｒ１，開發成本超低，但性能可媲美

ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ，震驚美國科技界。另一方面，阿里巴巴（０９９８８）上周三

（１月２９日）公布新ＡＩ模型Ｏｗｅｎ２﹒５，指其性能超越ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ

－４ｏ、Ｍｅｔａ的Ｌｌａｍａ－３﹒１－４０５Ｂ和ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｖ－３，阿里巴巴在

美國ＡＤＲ的股價折合港元曾經突破１００元，一度較香港假期前股價高逾１３％。



由於ＤｅｅｐＳｅｅｋ並未在任何證券交易所上市，因此投資者要買ＡＩ相關股份，首選便

是阿里巴巴。此外，中國ＡＩ模型發展迅速，加上阿里巴巴股價低殘，而且公司有分拆憧憬，股

值有望提升，短期目標看１２０元。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

