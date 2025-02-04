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04/02/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股須維持相對強勢

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。蛇年開始後，出現的多屬不開心的消息。投資方面，美國總統特朗
普似欲向全球發動貿易戰，金融巿場急劇波動。上周五（３１日）美股已開始下挫，昨早（３日
）美指期貨更大幅裂口低開，港股自然於假後開黑盤。幸而個別大型指數成分股有上佳的表現，
逆市揚升，為現貨市場提供了一定的支持力。另一方面，指數期貨未開市即受到更為明顯的沽壓
，但很快便見跌勢喘定。
　
　　市況顯示，雖上周五收市時超短線好友大戶依然控制了大局，昨早甫開市形勢即見逆轉。然
而，各大指數的相對表現一直較美指期貨顯著為佳，反映好友大戶入市維持秩序，阻止大市的跌
幅擴大。美國聯儲局維持現行利率不變，全球經濟前景甚不明朗，美股很大機會已正式展開短中
期調整，投資者於現階段未宜對港股後市存有太大的期望。但本欄認為，只要港股能維持相對強
勢，短中期後市依然可以看好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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