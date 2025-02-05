《運籌帷幄－梁業豪》不應低估好友大戶的進功誠意

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６２﹒５％和６５％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。過去兩個交易日，大家都在注視美國總統特朗普發動全球貿易

戰對環球金融市場的影響。美股先跌後回升，港股則於假後復市便拒絕跟隨讓跌幅擴大。後者的

好友大戶很快便成功築起即市重要防線，並於收市前完全收復失地；表現實屬難得，並證明了港

股已轉相對強勢。昨早（４日）開市前傳來美國與墨西哥和加拿大於貿易談判上達成協議的利好

消息，港股顯著裂口高開。



但最值得大家留意的，為中美仍未達成協議，中國向美國徵收報復性關稅後，港股雖跟隨美

指期貨下跌，卻喜見迅速掉頭回升。面對重大利淡因素，港股仍有如此強勁的表現，我們實在不

應低估好友大戶的進攻誠意。每個升浪都難免於途中出現短暫的條件；但只要今（５日）、明

（６日）兩天內不見大跌的市況出現，短期後市反覆再升的機會依然較大。然而，為安全計，大

家應將止蝕位╱止賺位於升浪途中逐步上移，並於日線圖形勢有跡象開始轉淡時，伺機分批平好

倉套利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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